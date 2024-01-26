تراند اليوم : بينها أمريكا وفرنسا ومصر .. تعرف على مواقف الدول من قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

صحيفة الخليج 365: علقت عدة دول على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بالعمل على منع ارتكاب أي عمل يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطنيين.

وجاءت ردود أفعال الدول على النحو التالي :-

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

أمريكا

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية"نحن ما زلنا نعتقد أن اتهامات بوقوع إبادة جماعية ليست لها أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تصدر قرارًا بشأن وقوع إبادة جماعية أو دعوة لوقف إطلاق النار في قرارها، بل دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزون لدى حماس".

مصر

رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وأكدت أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثل".

الأردن

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.

جنوب أفريقيا

قال رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا، نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، والحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

وأضاف: لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار، كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقرار. وقال: "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".

إسبانيا

قال رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس"، "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها".

فرنسا

فرنسا: ندعم المحكمة

أكدت باريس التزامها بالقانون الدولي ودعمها لمحكمة العدل الدولية، كما تعتزم الإشارة إلى الخطورة الاستثنائية لجريمة الابادة التي تستوجب إثبات وجود نية مسبقة.