تراند اليوم : " أيام ويشبطكم والله يستر لا يجلطكم"..شاهد.. الزعاق يكشف عن وصايا "المربعانية" لـ "شباط"

صحيفة الخليج 365: نشر خبير الطقس خالد الزعاق مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، جسد خلاله مشهد تمثيلي لحوار بين المربعانية وشباط والناس.

وقال الزعاق: يوم طلعت المربعانية تبي تسافر، نظرت يمين وشمال، وكل الناس واقفين يسلمون عليها، حطت شنطها، وقالت :"مابي منكم سلام، ابي تسمعون الكلام، ولدي شباط وينه"، قالوا:"شباط قاعد يقرقع البيبان".

وتابع: قالت المربعانية ياشباط تعال ابي أقول لك كلمتين :" يا ولدي تراني مرّيت ما ضرّيت، عليك باللي أكله دويف وناره ليف، وانحش عن اللي أكله تمر وناره سَمْر"، ورد شباط:"ابشري".

وأضاف: قبل ما يدخل شباط نادوه الناس، قالوا يا شباط وش قالت لك أمك، فردت المربعانية:" لا تسألون شباط ما على كلامه رباط"، واسمعوا مني هالكلام:" شباط أيام ويشبطكم.. يقرصكم قرص ويلعطكم.. الله يستر لا يجلطكم.. لكن كلن يخبر جاره.. والعقارب سم بالدم.. مثل العسل يخلط بالسم.. خداعة تخدع ما تعلم.. وأيام السنة دوارة".