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تراند اليوم : " أيام ويشبطكم والله يستر لا يجلطكم"..شاهد.. الزعاق يكشف عن وصايا "المربعانية" لـ "شباط"

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صحيفة الخليج 365: نشر خبير الطقس خالد الزعاق مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، جسد خلاله مشهد تمثيلي لحوار بين المربعانية وشباط والناس.

وقال الزعاق: يوم طلعت المربعانية تبي تسافر، نظرت يمين وشمال، وكل الناس واقفين يسلمون عليها، حطت شنطها، وقالت :"مابي منكم سلام، ابي تسمعون الكلام، ولدي شباط وينه"، قالوا:"شباط قاعد يقرقع البيبان".

وتابع: قالت المربعانية ياشباط تعال ابي أقول لك كلمتين :" يا ولدي تراني مرّيت ما ضرّيت، عليك باللي أكله دويف وناره ليف، وانحش عن اللي أكله تمر وناره سَمْر"، ورد شباط:"ابشري".

وأضاف: قبل ما يدخل شباط نادوه الناس، قالوا يا شباط وش قالت لك أمك، فردت المربعانية:" لا تسألون شباط ما على كلامه رباط"، واسمعوا مني هالكلام:" شباط أيام ويشبطكم.. يقرصكم قرص ويلعطكم.. الله يستر لا يجلطكم.. لكن كلن يخبر جاره.. والعقارب سم بالدم.. مثل العسل يخلط بالسم.. خداعة تخدع ما تعلم.. وأيام السنة دوارة".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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