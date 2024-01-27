شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد يحذر من فرص تساقط الثلوج على تبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، من التقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة .

وقال في مداخلته مع قناة «الإخبارية» : “أن هناك مراقبة لإمكانية تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ، مضيفاً أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على كل من جبل اللوز وعلقان والظهر ” .

وفي سياق متصل ، أوضح أن طريف تتصدر مدن المملكة في مستوى انخفاض درجات الحرارة في شتاء هذا العام ، وأقل درجة تم تسجيلها هذا العام كانت درجة واحدة على طريف ، ومتوقع أن تسجل خلال اليومين المقبلين صفراً مئوياً .