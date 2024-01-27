"العالم الإسلامي" تُشدِّد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - رحبت رابطة العالم الإسلامي بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع "غزة".

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة، أشادت فيه بجهود جمهورية جنوب إفريقيا في هذا الخصوص، مشددةً في الوقت ذاته على أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدمار، وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في القطاع.

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