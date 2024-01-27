أمطار خفيفة تروي عدة مواقع بمنطقة تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - هطلت أمطار خفيفة على منطقة تبوك شملت مركز شقري وضواحيه الغار والشق وشقري القديمة، والخيرام، وأبو الكور، وعاصية، وقوينه.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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