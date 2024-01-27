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تراند اليوم : "أنا رجال سكت بما فيه الكفاية".. بالفيديو: زوج إلهام الفضالة يخرج عن صمته ويرد على إساءة هيا الشعيبي لزوجته

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صحيفة الخليج 365: رد شهاب جوهر، زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على انتقادات الفنانة هيا الشعيبي، للمرأة التي تتزوج من رجل متزوج ولديه أبناء، وهو ما اعتبره البعض إشارة لإلهام الفضالة.

وقال جوهر خلال مقطع فيديو: " أنا رجال سكت بما فيه الكفاية، لكن للأسف مافي رجال يعرفون يلمون حريمهم... لكن اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر".

وفي وقت سابق ردت إلهام الفضالة على تلميحات هيا الشعيبي تجاهها، وقالت: "ممكن تكون موجهة الكلام لشخص ثاني لأنه في ناس وايد يصير معاهم اختلافات، بس أنتم تركزون على اللي صارت عليه العين وممكن قاعد يوصف نفسه".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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