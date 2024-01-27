تراند اليوم : "مختص" يكشف عن 6 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي.. وينصح بالابتعاد عنه في هذه الحالة

صحيفة الخليج 365:كشف مساعد الحارثي مختص في التشافي من العقد والصدمات، عن 6 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي.

الشخصية النرجسية

وقال خلال مقطع فيديو:" الشخصية النرجسية موجودة في كل إنسان ولكن بنسب متفاوتة، وتكون بنسبة عالية وواضحة جدا لدى بعض الأشخاص".

تفكير النرجسي

وأشار إلى أن التعامل مع الشخصية النرجسية يتم عبر عدة طرق وهي:" أولا، فهم طبيعة تفكير النرجسي وأساليبه، فمثلا عندما يحدث جدل بينك وبين هذا الشخص أو مشكلة أو قطيعة يبدأ يحاول يتقرب من الأشخاص اللي حولك حتى يجعلك تشعر بالعزلة".

التفاعل العاطفي

وتابع" ثانيا، تجنب التفاعل العاطفي مع الشخص النرجسي سواء غضب أو حزن، لأنه لا يستطيع التفاعل العاطفي مع الآخرين، ولا يهمه ذلك، ولذلك حاول تكون بارد عاطفيا مع هذا الشخص خاصة في أوقات الجدال، وحاول تضع حدود ولا تظهر له نقاط ضعفك، " لأنه يسجلها عنده ويستخدمها عندما يريد".

المخاوف

وأردف:" ثالثا، تفهم المخاوف لدى النرجسي وتعامل معه بتعاطف، لأنه بسبب المخاوف يتصرف أحيانا بعدوانية أو طرق ملتوية حتى لا تحدث الأشياء التي يخاف من حدوثها، فمثلا تجد هذا الشخص يخاف من التهميش وألا يكون هو الأبرز، ويخاف يعزل أو يبتعد عنه الآخرون، فيحاول تعويض ذلك بأن يتحكم في الآخرين".

وعود غير حقيقية

وواصل:" رابعا، لا تنجرف خلف الوعود الغير حقيقية حتى لو وعدك النرجسي بشيء عظيم جدا، فهو يجعلك تتعلق بشيء في المستقبل حتى تحقق له ما يريده الآن".

الثقة بالنفس

وأكمل:" خامسا، لا تسمح بإضعاف ثقتك في نفسك، ولا تسمح له أن يعمل على إضعاف هذه الثقة".

وأضاف:" سادسا، اختر الابتعاد مؤقتا أو إلى الأبد، وذلك إذا وصلت إلى مرحلة تشعر فيها إنك تضررت من هذا الشخص".