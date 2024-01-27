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تراند اليوم : شاهد .. شابان من الأحساء يحولان العصيدة الحساوية لطبق عالمي ويقدمانه على هيئة كوكيز

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صحيفة الخليج 365: نجح شابان في تحويل طبقا شعبيا محليا إلى منتج غذائي عالمي بنكهة التمر بالأحساء.

وقال تقرير لقناة الإخبارية أن الشاب حسين حول عصيدة والدته التي كانت تطهيها في بيتها الطيني إلى منتج بسكويت الكوكيز.

وقال الشاب : جبت لهم عصيدة الوالدة وجربوها واستلهمنا الفكرة من العصيدة أنتجنا كوكيز العصيدة الحساوية بنكهة التمر وقررنا نستخدم بعض المنتجات من أمريكا أو أوروبا مثل الكرواسون او الكوكيز ونجيبها بطابع حساوي.

وفي نفس السياق، قال الطباخ الآخر: عادة الأكل الأجنبي لا نيجي في يكون بدون تغيير فحبينا نسوي تغيير بسيط بحيث ناخذ الأكل الأجنبي ونقدمه بطريقة سعودية أو حساوية بشكل خاص فسوينا كوكيز العصيدة الحساوية وبالنسبة للرز الحساوي قدمناه على الطريقة المكسيكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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