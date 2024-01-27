تراند اليوم : ردا على زوج إلهام الفضالة..شاهد..هيا الشعيبي : فهود لو صارت هوشة حريم وقالوا لك دش بالنص تدش؟ لا حريم ليش أدش هذي الرجولة!

صحيفة الخليج 365: ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على تدخل شهاب جوهر زوج الفنانة إلهام الفضالة في الخلافات التي نشبت بينهما بطريقة غير مباشرة.

وظهرت الشعيبي في مقطع فيديو مع ابنتها ووجهت له سؤالا قائلة: فهود لو صارت هوشة حريم وقالوا لك دش بالنص تدش؟ ليرد الأخير: لا حريم ليش أدش هذي الرجولة!، وهو ما اعتبره البعض ردا على تدخل شهاب في الخلاف الذي بينها مع زوجته الفضالة.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة والفنانة هيا الشعيبي، بعدما انتقدت الأخيرة المرأة التي تتزوج من رجل متزوج ولديه أبناء، وهو ما اعتبره البعض إشارة لإلهام الفضالة.

ليخرج بعدها جوهر في مقطع فيديو ويوجه كلامها غير مباشر لهيا الشعيبي ويقول: " أنا رجال سكت بما فيه الكفاية، لكن للأسف مافي رجال يعرفون يلمون حريمهم... لكن اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر".