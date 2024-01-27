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تراند اليوم : غارات أمريكية بريطانية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن

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صحيفة الخليج 365: أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن، وفق "سكاي نيوز".

وكان الجيش الأميركي أفاد أن الناقلة مارلين لواندا التي تعمل لحساب شركة ترافيجورا التجارية تعرضت لأضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة.

وتابعت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع "إكس"، أنه بعد ذلك بحوالي 8 ساعات دمر الجيش الأميركي صاروخا للحوثيين من النوع المضاد للسفن كان موجها نحو البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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