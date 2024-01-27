تراند اليوم : الكشف عن علامات تحذيرية تظهر على الأظافر تُنذر بارتفاع الكوليسترول الضار

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الباطنة المصري الدكتور سعيد شلبي، عن علامات تظهر على الأظافر تشير إلى ارتفاع الكوليسترول الضار.

وقال شلبي، إن العلامات التي تنذر بارتفاع الكوليسترول تظهر على شكل خطوط حمراء أو بنية داكنة أسفل الأظافر، وتُشير إلى حدوث تلف في الأوعية الدموية الصغيرة في الأظافر.

وعن العلامات التي تشير لارتفاع الكوليسترول الضار تشمل:

1-إصفرار الأظافر: يُعرف هذا باسم "اليرقان" ويحدث عندما تتراكم مادة البيليروبين في الدم، وقد يكون علامة على انسداد القنوات الصفراوية، مما قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول، وفق موقع "مصراوي".

2-تقصُف الأظافر وهشاشتها: قد يكون نقص تدفق الدم إلى الأظافر ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول، ويُسبب هشاشة الأظافر وتكسرها بسهولة.

3-بطء نمو الأظافر: قد يُشير بطء نمو الأظافر إلى نقص في العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12، الذي قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول.

4-تغيرات في لون الأظافر: تُصبح الأظافر شاحبة أو بيضاء أو رمادية، وقد تُصبح داكنة اللون، خاصةً حول قاعدة الظفر.