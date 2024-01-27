شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات فورتشنر الجديدة كلياً تغزو السعودية بأسعار غير متوقعة ولأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سيارات فورتشنر الجديدة كلياً, تعُد من أكثر السيارات المرغوبة في الشرق الأوسط، وفي المملكة العربية السعودية، ويُفضل الكثير من عشاق السيارات في السعودية هذا النوع من إصدارات تويوتا، Toyota Fortuner 2024، لأنها تتميز بالكثير من المميزات، أبرزها حجمها العائلي، وقدرتها على العمل جميع الظروف والسير في مختلف الطرق الوعرة سواءً في الصحراء أو الجبال، فهي تتمتع بمحركات ذات قوة هائلة، بالإضافة إلى شكلها الخارجي الجذاب، ومميزات الرفاهية والراحة التي تحرص تويوتا على اضافتها لجميع اصداراتها من السيارات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2024 لدى عبد اللطيف جميل، ومميزاتها المذهلة.

هناك ستة فئات من مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 سوف نتعرف على ثلاثة منها في هذه الفقرة وفي الفقرة المقبلة سوف نتعرف على باقي الفئات فتابعوا معي سعر فورتشنر 2024 في السعودية من خلال الأتي:

• سعر Toyota Fortuner 2024 GX2 4X2 دفع خلفي فقط وليس دفع رباعي، تأتي من محرك بنزين 2.7 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 164 حصان وعزم دوران 245 نيوتن، ويتصل بناقل حركة أتوماتيكي مكون من ستة سرعات تأتي هذه السيارة في معارض عبد اللطيف جميل بسعر 123510 ألف ريال سعودي.

• مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 للفئة الثانية حيث تأتي باسم GX2 4X4 وهي تأتي بنفس مواصفات المحرك في فئة الدفع الخلفي ولكن تختلف هذه السيارة حيث تأتي بدفع رباعي للعجلات الأربعة، وسعر هذه السيارة 134320 ألف ريال سعودي.



• سعر تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية الفئة الثالثة VX1 4X4 تأتي من دفع رباعي بسعر 157665 ألف ريال سعودي ويأتي قوة محركها 235 حصان وعزم دوران 367 نيوتن، كما أن يأتي المحرك بسعة 4000 CC سداسي الأسطوانات يعمل بالبنزين ومتصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات.

أسعار Toyota Fortuner 2024 في السعودية

ننتقل الآن إلى سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2024 الفئات الأعلى سعرا لذلك يجب متابعة التالي.

• أسعار تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية للفئات العليا قد تكون أغلى بفرق كبير عن الفئات الثلاثة السابقة، ونبدأ بأول فئة في الفئات الأغلى سعرا وهي فئة VX2 LTD Diesel بسعر 171465 ألف ريال سعودي، ومحركها قوي بسعة لترية 2.8 لتر مع 4 أسطوانات لحرق الوقود كما أنه يعمل بالديزل ويولد قوة حصانية قدرها 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن، ومتصل بناقل حركة 6 سرعات. كما أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي.

• سعر Toyota Fortuner 2024 VX2 LTD Plus Diesel بسعر 178710 ألف ريال سعودي ولا تختلف هذه الفئة عن الفئة السابقة في أداء المحرك، ولكن تختلف بإحدى وسائل الترفيه داخل السيارة مثل نظام التدفئة وغيرها من المميزات الداخلية.

• مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 الفئة السادسة والأخيرة حيث تأتي من محرك يعمل بالديزل واسم السيارة VX3 4X4 ومحركها قوي جدا بسعة لترية 4000 سي سي، ويولد قوة حصانية قدرها 235 حصان سداسي الأسطوانات، وعزم دوران 367 نيوتن، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات، كما أنها تعمل بدفع الرباعي وسعر تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية الفئة الأخيرة بسعر 179170 ألف ريال سعودي.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2024 من الداخل

بعد أن تعرفنا على أسعار تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية، لدينا لجميع محبي سيارات الدفع الرباعي أهم أشياء داخل السيارة حيث كل سيارة تختلف عن الأخرى في بعض الأشياء البسيطة ولكن جميعهم يحصلون على المواصفات التالية من الداخل:

• ثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة أفراد.

• كذلك جميع الفئات تحصل على شاشة ترفيهية في الداخل مثبته على المقصورة الرئيسية ولكن تختلف كل فئة في مقاس الشاشة الخاصة بها.

• يتم التحكم كهربائيا في المقاعد الأمامية وفي الفئات الأعلى سعرا يتم التحكم في المقاعد الأمامية ومقاعد الصف الثاني، كذلك نظام التدفئة يأتي للمقاعد الأمامية وفي الفئات الأعلى يتم دمج نظام التدفئة في مقاعد الصف الثاني.

• جميع فئات Toyota Fortuner 2024 تحتوي من الداخل على منافذ يو اس بي من الأمام ومن الخلف.

• تختلف مكبرات الصوت من فئة لأخرى ولكن أقل فئة تحصل على 8 مكبرات صوت وأعلى فئة تحصل على 12 مكبر صوت.

• تكييف ثنائي المنطقة لجميع فئات فورتشنر.

• عجلة قيادة متعددة المهام