المدينة المنوّرة.. أعمال صيانة الأنفاق وجسور المشاة تتواصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 يناير 2024, 7:26 صباحاً

تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنوّرة، أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة، حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة ١٢ جسراً للمشاة وخمسة أنفاق رئيسة، إلى جانب تنظيف وصيانة سبع مضخات سحب مياه وتنظيف ٢٥٠ غرفة تصريف وإزالة المخلفات من آلاف متر مربع. وفي أعمال النظافة العامة قامت فرق الامانة بـ ١,١١٨ جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم ٦,٤١٥ موقعاً باستخدام ٣١,٥٥٧ لتراً من المطهرات والمبيدات. يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنوّرة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.

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