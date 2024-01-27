الخارجية السعودية تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن ‏⁧الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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رحبت وزارة الخارجية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يقضي بوقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
كما رفضت المحكمة رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن المملكة العربية السعودية تدعم هذا القرار، وترفض بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
كما أشادت الوزارة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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بالفيديو: محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول الإبادة الجماعية في غزة
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