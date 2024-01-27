بالصور: أحدث التطورات في الأعمال الإنشائية في مدينة الألعاب المائية بالقدية

وثقت مجموعة من الصور أحدث التطورات في الأعمال الإنشائية في مدينة الألعاب المائية، التي تقع في القدية، شمال غرب الرياض.

وأظهرت الصور تقدم وتيرة الأعمال الإنشائية في المتنزه، حيث تم الانتهاء من تصميمات الحيوانات المنحوتة، والتي ستكون على شكل شلالات مياه بعد الانتهاء منها.

ومن الجدير بالذكر أن المتنزه يطل على جبال طويق، ويشمل على 22 لعبة، منها 9 ألعاب هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

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