شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ممنوع دخول العزاب.. ضعي الصابون على الخيار واستخدميه في غرفة النوم بهذه الطريقة وستنيهرين بالنتيجة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد خليط الخيار مع بشر الصابون واحدًا من الوصفات المفيدة ومن الجدير بالذكر أنه يُوصى به خاصة للأشخاص المتزوجين الخيار يساهم في ترطيب البشرة بفضل احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى نسبة عالية من الماء التي تجعل البشرة منتعشة وتمنحها العناية اللازمة يُستخدم هذا الخليط لعلاج مشاكل البشرة المختلفة مثل البثور وحب الشباب كما يُمكن استخدامه كغسول يومي للوجه، صباحًا ومساءً، ويُعرف بأن نتائج هذا القناع تظهر بسرعة.

ضعي الصابون على الخيار ومش هتصدقي النتيجة

لتحضير وصفة الخيار والصابون، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

احضري صابونة مصنوعة من المواد الطبيعية وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة قابلة للذوبان.

سخّني كوبًا من الماء الدافئ، ثم أضيفي الصابونة المقطعة إليه وقومي بتذويبها جيدًا حتى تحصلي على محلول صابوني.

استخدمي مصفاة لفصل الخيار المبشور عن العصير الزائد، حتى تحصلي على حبة خيار مبشورة جاهزة.

أضيفي الخيار المبشور إلى المحلول الصابوني وقومي بخلطهما جيدًا.

يمكنك أضافة بضع قطرات من زيت الزيتون لتعزيز فوائد الترطيب والتغذية.

يمكنك أيضًا إضافة بعض ماء الورد لإعطاء رائحة منعشة وتهدئة للبشرة.

لزيادة فوائد الترطيب، قومي بإضافة بضع قطرات من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

عملية صنع وصفة الخيار والصابون تبدأ بقشر الصابونة وذوبانها في كوب من الماء الدافئ حتى تذوب تمامًا بعد ذلك، يتم تصفية الخيار المبشور باستخدام مصفاة يتم مزج الخيار المصفى مع الصابون المذاب وإضافة بضع قطرات من زيت الزيتون وماء الورد، بالإضافة إلى زيت اللوز المر هذا الخليط يتحول إلى قوام كريمي يشبه الكريم يُحفظ هذا الخليط في برطمان زجاجي ويُستخدم يوميًا، مرة في الصباح ومرة في المساء يُساعد هذا الخليط على ترطيب البشرة وتحسين إشراقتها، ويمنحها مظهرًا مشرقًا.

كانت هذه تفاصيل خبر ممنوع دخول العزاب.. ضعي الصابون على الخيار واستخدميه في غرفة النوم بهذه الطريقة وستنيهرين بالنتيجة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.