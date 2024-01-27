الجميلة يمنية الاصل ديمي روز تشعل المتابعين بفستانها الشفاف

صحيفة الخليج 365: ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، وصفت بالجريئة جداً.

وظهرت ديمي في الصور، وهي ترتدي فستان أبيض شفاف، كشف ظهرها بشكل كامل، مع فتحة كبيرة عن الصدر.

واعتمدت العارضة العالمية تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، حيث تم التقاط الصور في أحد الأماكن ذات الطابع التاريخي.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال ديمي وتناسق قوامها، معتبرين إياها الإمرأة الأكثر إثارة حالياً.