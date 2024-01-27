تراند اليوم : شاهد .. جراح مصري يكشف عن نظام غذائي يساعد في إنقاص الوزن من 5 لـ 7 كيلو خلال أسبوعين

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الجراحة المصري عبدالغني عيسى عن نظام غذائي لمدة أسبوعين يساعد في إنقاص الوزن من 5 إلى 7 كيلو.

وأوضح عيسى النظام الغذائي وهو : خلال أسبوعين شرب عصائر طبيعية 100% بدون إضافات سكر، حليب واللبن والزبادي والجبن جميعهم خالي الدسم وأي نوع من أنواع الشوربة بأي كمية وقطعة لحمة أو دجاج لا تزيد عن 100 جرام يوميا.