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تراند اليوم : شاهد .. جراح مصري يكشف عن نظام غذائي يساعد في إنقاص الوزن من 5 لـ 7 كيلو خلال أسبوعين

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صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الجراحة المصري عبدالغني عيسى عن نظام غذائي لمدة أسبوعين يساعد في إنقاص الوزن من 5 إلى 7 كيلو.

وأوضح عيسى النظام الغذائي وهو : خلال أسبوعين شرب عصائر طبيعية 100% بدون إضافات سكر، حليب واللبن والزبادي والجبن جميعهم خالي الدسم وأي نوع من أنواع الشوربة بأي كمية وقطعة لحمة أو دجاج لا تزيد عن 100 جرام يوميا.

وأضاف: الناس اللي عندها دهون على الكبد أو حجم الكبد لديهم كبير إذا اتبعوا هذا النظام سيلاحظون بعد أسبوعين أن حجم الكبد لديهم أصبح أقل وانخفضت نسبة الدهون عليه.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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