تراند اليوم : بالفيديو: مديرة مكتب استقدام تروي أغرب الأماكن التي تخبئ فيها العاملات المسروقات .. وقصة أسرة شكت في عاملتها وبعد فتح حقيبتها كانت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: كشفت مديرة مكتب استقدام حنين الأنصاري قصص حول تفتيش العاملات المنزليات قبل السفر، مشيرة إلى أنه يفضل تفتيشهن احترازيا.

وقالت الأنصاري خلال مداخلة مع برنامج سيدتي: العاملات المنزليات يخفين مسروقاتهم بأماكن لا تخطر على بال أحد، فبعض العاملات يخفين المبالغ المالية وإكسسوارات الذهب في عبوات العطر في الغطاء ويحطوها في قطعة بلاستيك ويدخلوها جوا ويحطوا بعدها قماش.

وأضافت: أن هناك عاملات لديهن طقوس معينة فيقومون بطلاسم معينة لحماية أنفسهم من الهجوم ليس من باب السحر .

وروت الأنصاري قصة أسرة كانت تفتش حقيبة العاملة أساؤوا الظن بها فقاموا بإحضار سكين وفتحوا الحقيبة أثناء غيابها عنهم وبعدما فتحوا الحقيبة لم يجدوا شيئا وعندما عادت العاملة وجدت حقيبتها في وضع مزري لكن العائلة اعتذرت لها وقدمت لها هدايا.