تراند اليوم : "دفشني في البلكونة بالبرد وقال عشان تموتي" ..شاهد.. تيك توكر "لبنانية" تكشف تفاصيل تعرضها للضرب والتعنيف على يد زوجها

صحيفة الخليج 365: كشفت التيك توكر اللبنانية ميثاء، عن معاناتها مع زوجها قبل طلاقهما، مشيرة إلى أنه كان يعتدي عليها بالضرب ويحبسها في المنزل.

وقالت خلال مقطع فيديو: " ما بطلع من برا الغرفة، وأحيانا كان يدفشني في البلكونة في البرد ويقفل علي الباب، ويقول أحسن عشان تموتي، وكان يمد أيده علي ويضربني"

وتابعت: "المحكمة طلقتني منه في جلسة واحدة، بس بعد ما حبسني بالبيت شهر كامل يقول لي المرأة مكانها البيت!"

وأشارت إلى أنها غيرت طريقتها في التعامل معه، وقالت له " أنت معاك حق وأصلا المرأة مكانها البيت، وأنت عندي بالدنيا كلها". وتابعت"ضليت هيك ودلال ودلع وطبخ لمدة أسبوع، وفي يوم خرج لدوامه ونسي الباب مفتوح، وذهبت للمحكمة".

ولفتت إلى أنه بمجرد وصولها إلى المحكمة طلبوا منها التوجه إلى الطب الجنائي لأن جسدها كان مشوه من الضرب وبه الكثير من الكدمات".

واختتمت: " تفتكروا الآن مش ندمان... لا ندمان.. وأنا ما راح أترك حقي".