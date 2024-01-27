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تراند اليوم : الكشف عن 8 فئات يتم إعفاؤهم من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات

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صحيفة الخليج 365: أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات، وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستقوم بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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