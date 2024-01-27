تراند اليوم : قصة رجل طلق زوجته طلاقا تأديبيا .. وعندما قرر إرجاعها اكتشف المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي رسالة تضمنت قصة زوج طلق زوجته طلاقا تأديبيا لكنها فاجأته بردها حيث وافقت على الزواج من رجل آخر تقدم لها بعد الطلاق.

وقال الزوج في رسالته: أنا طلقت زوجتي طلاق تأديبي على أساس أرجعها لذمتي قبل انتهاء العدة لكن اللي ما حسبت حسابه إنها بتنخطب لغيري واللي جلطني إنها وافقت ولا فكرت بعيالنا ولا بالعيش والملح والعشرة 16 سنة ،وبتملك قريبا.

وتابع: أنا من الضيقة ودي أهاجر من الديرة كلها لكن عندي أمل أنها غير صادقة بخطوبتها ويمكن يكون مقلب أو خطة عشان تقهرني وأشهد أنها وصلت لمبتغاها من القهر صار ضغطي مرتفع ومن مستشفى لمستشفى.