تراند اليوم : يضم مقتنيات من الحروب العالمية..بالفيديو.. مواطن يروي قصة جمعه ربع مليون قطعة أثرية خلال 55 عاما وافتتاح متحف بالقطيف

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "الإخبارية" تقريرا عن متحف الخط الحضاري بالقطيف.

ربع مليون قطعة أثرية

وحسب "التقرير": " يضم المتحف نحو ربع مليون قطعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية والتي يعود بعضها إلى مئات وآلاف السنين منها أسلحة قديمة تعود إلى أيام الحروب التاريخية".

55 عاما

وقال المواطن ماهر الغانم أنه وشريكه حسن العوامي قاما بجمع المقتنيات النادرة منذ 55 عاما. واستغرقا 7 سنوات لتهيئة المتحف واستيفاء شروط ومعايير المتاحف بالمملكة.

الحروب العالمية

وقال الغانم : "لدينا أشياء كثيرة منها مدفع من الحرب العالمية الأولى وبعض الأواني الفخارية من آلاف السنوات، وبعض الأحجار الكريمة"

مقتنيات

وتابع: " يوجد بالمتحف أول تلفزيون دخل إلى السعودية تزامنا مع عمل شركة أرامكو في الخمسينيات، وعدد من أجهزة الراديو في فترة الثلاثينات والأربعينيات والخمسينيات"، مشيرا إلى أنه قديما من يمتلك راديو كان يحتاج للحصول على ترخيص.

حرب الخليج

وأشار إلى أن المتحف يضم أيضا مقتنيات وأشياء من حرب الخليج مثل قذائف ورصاص، وطعام الجنود، وخوذ من الحرب العالمية الأولى والثانية.