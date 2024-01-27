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تراند اليوم : هل تدخين السجائر الإلكترونية أكثر ضرراً من السجائر العادية؟.. بالفيديو.. "مختص" يجيب ويحسم الجدل!

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صحيفة الخليج 365: كشف الطبيب المختص بأمراض الصحة العامة، الدكتور أحمد العمار، تفاصيل الدراسة الطبية التي توصلت إلى أن "السجائر الإلكترونية تقتل خلايا القصبات الهوائية".

وقال خلال ظهوره عبر قناة mbc، إن أكبر الشركات المصدرة للسجائر الإلكترونية هي نفسها التي تصنع الدخان العادي، وهناك مرض يصيب الرئتين لا يحدث إلا بسبب السجائر الإلكترونية.

وأضاف: "كل فترة يطلع شيء جديد من السجائر الإلكترونية ويزداد الضرر ويتم اكتشاف مخاطر أكبر"، متابعا: "السجائر العادية كمنتج مضرة أكثر لكن كسلوك فإن السجائر الإلكترونية تسبب ضرر أكبر".

وأكمل: "السجائر الإلكترونية ليس لها لون ولا رائحة سيئة ويمكن تدخينها بالأماكن المغلقة عكس الدخان العادي".

وزاد: "السجائر الإلكترونية أقل ضرر من العادية بسبب عدم وجود احتراق به لكن المواد الموجودة بها تسبب ضررا، وبعض الولايات الأمريكية منعت بيع السجائر الإلكترونية بعدما كثر استخدام المراهقين لها".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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