زوج طلق زوجته طلاقا تأديبيا.. وعندما قرر إرجاعها كانت الصدمة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي رسالة تضمنت قصة زوج طلق زوجته تأديبيا، لكنه فوجئ بقبولها الزواج من رجل آخر تقدم لها بعد الطلاق.

وقال الزوج في رسالته: “طلقت زوجتي تأديبيا على أساس أرجعها قبل انتهاء العدة، لكن لم أكن أتوقع أنها ستتزوج من غيره، خاصة أنها لم تفكر بعيالنا ولا بالعيش والملح والعشرة الطويلة التي امتدت لـ 16 عاما، وتستعد للزواج قريبا”.

وأضاف: “من شدة الضيق، أفكر في الهجرة من البلد، لكنني أتمنى أن تكون خطبتها مجرد مقلب أو خطة منها لتقهرني، وأشهد أنها وصلت لمبتغاها، فقد ارتفع ضغطي وأصبحت أذهب إلى المستشفى باستمرار”.

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