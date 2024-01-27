شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم إسقاط الجنين بسبب الوضع المالي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الشثري على سؤال إحدى السيدات ، بشأن إسقاط الجنين بسبب الوضع المالي .

وقال الشثري : “إن المرأة التي تسقط الجنين بسبب من عند نفسها قد أساءت بذلك لأن هذا الفعل نوع من أنواع الاعتداء الذي نهى الله عنه” .

وتابع : ” إذا كان السقط لم يبلغ أربعة أشهر ، فحين إذن عليها أن تطلب التوبة من الله والاستغفار من هذا الفعل ، أما إذا بلغ أربعة أشهر فعليها أمران وهما عتق رقبة وإن لم تجد فصيام شهرين متتاليين والأمر الثاني هو دفع الدية لورثة الجنين ” .

واختتم حديثه : إذا كان والد الجنين متواجد فعليها أن تدفع الدية كاملة ، وإذا تنازل عن حقه فالأمر يرجع إليه ” .