تراند اليوم : شاهد: فيلا بالرياض بمساحة 189 متر بسعر مليون و 300 ألف ريال

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيلا بالرياض بمساحة 189 متر وعليها تأمين 10 سنوات والبناء عليه جميع الضمانات والإشراف الهندسي بسعر مليون و300 ألف ريال.

وقال موثق الفيديو : الفيلا دبلكس بمساحة 189 متر وبها حوش ومدخل للسيارة وذات مدخلين للرجال وللنساء، وبها مجلس منعزل مطل على الشارع.

وتابع: الفلة ذات تصميم مودرن ومطبخ أمريكي مطل على الأحواش ، وبالنسبة للدور الأول يتكون من غرفة نوم رئيسية وبها منور يمكن استغلاله كغرفة دواليب، وبه غرفة أخرى رئيسية مطلة على الشارع، وغرفة ثالثة بدورة مياه خاصة.

وأضاف: الدور الثاني به غرفة خادمة وغرفة غسيل ودورة مياه وصالة وشرفة.