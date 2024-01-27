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تراند اليوم : شاهد: فيلا بالرياض بمساحة 189 متر بسعر مليون و 300 ألف ريال

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صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيلا بالرياض بمساحة 189 متر وعليها تأمين 10 سنوات والبناء عليه جميع الضمانات والإشراف الهندسي بسعر مليون و300 ألف ريال.

وقال موثق الفيديو : الفيلا دبلكس بمساحة 189 متر وبها حوش ومدخل للسيارة وذات مدخلين للرجال وللنساء، وبها مجلس منعزل مطل على الشارع.

وتابع: الفلة ذات تصميم مودرن ومطبخ أمريكي مطل على الأحواش ، وبالنسبة للدور الأول يتكون من غرفة نوم رئيسية وبها منور يمكن استغلاله كغرفة دواليب، وبه غرفة أخرى رئيسية مطلة على الشارع، وغرفة ثالثة بدورة مياه خاصة.

وأضاف: الدور الثاني به غرفة خادمة وغرفة غسيل ودورة مياه وصالة وشرفة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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