شؤون الجامعات يقر إعفاء 8 فئات من القدرات والتحصيلي

أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بإعفاء ثماني فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات.

وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم واضطرابات التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

أوضح ذلك الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبد الله البسام، وبين الدكتور البسام أن قرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بناءً على توجيه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي، كما بين البسام أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم.

وسوف تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية