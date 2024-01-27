اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية "تخطيط"

واطّلع المغلوث على مختلف مسارات البرنامج التدريبي، مؤكدًا أهمية البرامج المعرفية للإسهام في توحيد الجهود الإعلامية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخطط الوطنية في جوانبها الإعلامية والاتصالية.
واختتم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم النسخة الأولى من البرنامج الذي نظمه لمتدربي الجهات الحكومية، وشارك فيه 50 متخصصًا إعلاميًا من 30 جهة على مدى 3 أيام، وذلك في إطار مبادرات المركز الهادفة إلى تعزيز كفاءة الرسالة الإعلامية في مختلف القطاعات الحكومية، ورفع جودة الأداء، وتأهيل الكفاءات الإعلامية والوصول بها إلى مستوى الاحترافية، كي تقوم بدورها وتؤدي رسالتها في دعم المشروعات الوطنية التحولية إعلاميا.
ويُعدّ البرنامج أوّل مشروع حكومي متكامل لتطوير مهارات المخططين الإعلاميين في القطاعات الحكومية، وتمكينهم من توظيف الوسائل الإعلامية الحديثة، وإبراز الجهود الإعلامية للإسهام في إيصال الرسالة الإعلامية بشكل مؤثر وفعّال.
وقدم البرنامج عدد من الخبراء المختصين في تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية المحلية والدولية في مجالات التخطيط والإستراتيجيات الإعلامية.
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