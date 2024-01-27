تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يعلق على أنباء احتمالية تغيير أيام الإجازة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد

صحيفة الخليج 365: علق الباحث والمختص في مناهج التعليم والاتصال دكتور بادي الشكرة على أنباء تفيد باحتمالية تغيير أيام الإجازة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وقال الشكرة خلال مداخلة مع برنامج سيدتي: بعض الاستطلاعات قد تطرح في منصة إكس لكن لا تستند على معلومة حقيقية .

وأوضح الشكرة مردود هذا القرار في حال اعتماده رسميا قائلا: تغيير أيام الإجازة لن يؤثر كثيرا فمعظم الوظائف في الدول العربية إدارية، كثير من التحديات الأخرى تدخل في نظام الإجازة من ناحية البيئة والمجتمع فبعض الأشخاص لديهم معاناة في قضية استيعاب أو السيطرة على كثير من الأمور التي تخرج على صورة سلوكيات لبعض الشباب وتحتاج إلى شغل لهذا الفراغ.