تراند اليوم : بالفيديو.. "طبيب" يكشف ماهو "رجيم المناسبات" لإنقاص الوزن 3 كيلو خلال أسبوع

صحيفة الخليج 365: كشف مدير التثقيف الصحي بمستشفى النخبة الدكتور محمد الغندور عن طريقة لإنقاص الوزن 3 كيلو خلال أسبوع. مشيرا إلى أن هذه الطريقة تستخدم عادة عند المناسبات.

21 تمرة

وقال خلال لقاء له مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: "يتم تناول 21 تمرة في اليوم موزعة على النحو التالي: " الفطور 5 حبات تمر وكوب لبن أو زبادي، والغداء 5 حبات تمر وزبادي أو لبن، والعشاء 5 حبات تمر ولبن أو زبادي" بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين عبارة عن 3 حبات تمر في كل وجبة. وتابع: "يتم تناول سلطة الغندور وهي عبارة عن خس وخيار وتمر".

7 أيام

وأضاف: " الرجيم الثاني هو رجيم التمر واللبن مع رجيم الغندور، ويكون الفطور عبارة عن لبن و3 حبات تمر، والغداء عبارة عن طبق دائري نصفه سلطة والربع الثاني كاربوهيدرات مثل الأرز والمكرونة بحجم فنجان شاي مقلوب، والربع الثاني بروتين بحجم كف اليد سواء سمك أو إستيك أو دجاج".وأردف : "العشاء يكون 3 حبات تمر ولبن".