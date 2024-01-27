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مستشارة أسرية توضح انعكاس نظام الأحوال الجديد على الولي والقاصر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت الدكتورة الهنوف الحقيل المستشارة الأسرية والتربوية مدى تأثير نظام الأحوال الشخصية الجديد على الوالي والقاصر .

وقالت الحقيل خلال مداخلتها مع قناة «الإخبارية» ، “إن موضوع الوصايا واضح بشكل كبير دينياً ، كما أننا لدينا بعض المعتقدات الاجتماعية الجيدة في هذا الجانب وتنظيمها في الجانب الرسمي سيفعلها بشكل كبير ” .

وأضافت : إن تنظيم الوصاية بالشكل الرسمي يخلق انضباطية في السلوك ، موضحة أنه سيكون كتالوج التعامل بين الوصي والموصى عليه يوضح خطوات التعامل مع الوصاية وأيضًا المسموح وغير المسموح في قضية الوصاية .

واختتمت حديثها : ” في السابق كان في ضبط غير رسمي له علاقة بالعادات والتقاليد والضمير والشرع ، ولكن الآن أصبح الضبط الرسمي جنبًا إلى جنب مع الجانب غير الرسمي”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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