شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة أسرية توضح انعكاس نظام الأحوال الجديد على الولي والقاصر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الدكتورة الهنوف الحقيل المستشارة الأسرية والتربوية مدى تأثير نظام الأحوال الشخصية الجديد على الوالي والقاصر .

وقالت الحقيل خلال مداخلتها مع قناة «الإخبارية» ، “إن موضوع الوصايا واضح بشكل كبير دينياً ، كما أننا لدينا بعض المعتقدات الاجتماعية الجيدة في هذا الجانب وتنظيمها في الجانب الرسمي سيفعلها بشكل كبير ” .

وأضافت : إن تنظيم الوصاية بالشكل الرسمي يخلق انضباطية في السلوك ، موضحة أنه سيكون كتالوج التعامل بين الوصي والموصى عليه يوضح خطوات التعامل مع الوصاية وأيضًا المسموح وغير المسموح في قضية الوصاية .

واختتمت حديثها : ” في السابق كان في ضبط غير رسمي له علاقة بالعادات والتقاليد والضمير والشرع ، ولكن الآن أصبح الضبط الرسمي جنبًا إلى جنب مع الجانب غير الرسمي”.