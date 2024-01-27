تراند اليوم : بالفيديو.. كاتب "سعودي" يكشف عن مقترح اعتماد الإجازة الأسبوعية السبت والأحد

صحيفة الخليج 365: أوضح الكاتب الصحفي سعيد الزهراني، وجهة نظره لتنظيم العمل يوم الجمعة، حال تطبيق مقترح أن تكون الإجازة الأسبوعية السبت والأحد.

العمل يوم الجمعة

وقال خلال مداخلة له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية:"بالنسبة ليوم الجمعة هو يوم عادي جدا، وفي القطاعات العسكرية والمستشفيات والمراكز الطبية والمطارات والقطارات أو الأنشطة التجارية وغيرها، جميعهم يعملون يوم الجمعة، والأمر طبيعي جدا".

نظام ساعات العمل

وأضاف:"لو طبقنا هذا المفهوم سيكون أفضل لكثير من الأسر على اعتبار يومي السبت والأحد إجازة بالكامل بدون أن يفصلها يوم الجمعة، والمعيار المهم في هذا الإطار، هل نعمل نصف دوام يوم الجمعة أو خلافه، أعتقد من الأفضل نعمل بنظام الساعات في الأسبوع، وجميع دول العالم تعمل بنظام 40 ساعة في الأسبوع، وفي السعودية بالنسبة للقطاع العام 35 ساعة". معيار الساعات وتابع: "إذا اعتمدنا على معيار الساعات سيكون الأفضل سواء عملنا نصف يوم أو أضفنا ساعة إلى بقية الأيام الأخرى حتى لا تتأثر الإنتاجية".

واختتم قائلا:" يوم الجمعة يجب علينا أن نعتبره يوم عادي يمكن أن نمارس فيه الشعائر الدينية ونمارس العمل".