زيادة عدد العمالة المنزلية بكل فئاتها بنسبة 4.5%

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وأشارت إحصاءات من مركز المعلومات الوطني ومالك البيانات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، زيادة 23296 في عدد السائقين في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
كما زاد عدد العمالة المنزلية 136719 في الفترة الزمنية نفسها.
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