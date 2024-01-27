شكرا لقرائتكم خبر زيادة عدد العمالة المنزلية بكل فئاتها بنسبة 4.5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات حديثة أفصحت عنها الهيئة العامة للإحصاء أخيرا زيادة في إجمالي العمالة المنزلية من كل الفئات بنسبة 4.43 % في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأشارت إحصاءات من مركز المعلومات الوطني ومالك البيانات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، زيادة 23296 في عدد السائقين في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كما زاد عدد العمالة المنزلية 136719 في الفترة الزمنية نفسها.