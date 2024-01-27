ارتفاع تغطية الخدمات الصحية بالمملكة إلى 94%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت رقعة تغطية الخدمات الصحية بالمملكة إلى 94% خلال 2023، متجاوزة سقف المستهدف 88%، فيما جرى تسجيل 126 مليون جرعة في سجل التطعيمات الوطنية.

وأوضحت وزارة الصحة أن رحلتها في 2023 ركزت على تعزيز صحة المجتمع، وتطوير الخدمات الصحية ورفع وقاية الأفراد، وذلك ضمن جهودها الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل.

وذكرت أنها أطلقت في 2023 المركز السعودي للبروتون لعلاج السرطان بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، كما ارتفع عدد مراكز الأورام من 9 مراكز إلى 18 مركزا، فيما وقعت 138 اتفاقية في ملتقى الصحة العالمي بـ 13 مليار ريال، إضافة لتصنيع الأنسولين محليا بعد اتفاقية أكتوبر، لافتة إلى أنها تستشرف عام 2024 بخطى جديدة واستعدادات أكبر.

وأوضحت الوزارة في تقرير إحصائي أن 2023 شهد تدشين مستشفيات وعيادات عدة، مما أسهم في خفض نسبة الإحالات لخارج المناطق إلى 66%، في حين انخفضت مدد انتظار العمليات إلى 24 يوما بدلا من شهرين.

وقالت الوزارة إن متوسط العمر المتوقع للفرد ارتفع من 74 إلى 77 عبر رفع وقاية الأفراد، وتعزيز صحة المجتمع، والمستهدف 80 سنة في 2030.

وبين التقرير أن الوزارة أطلقت منصة «نفيس» الرقمية التي تسهم من خلال خدماتها الصحية والتأمينية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز تحول القطاع الرقمي بالمملكة، حيث تقدم خدماتها لتسهيل تبادل البيانات بين أطراف العلاقة في القطاع الصحي، كما واصلت تقديم خدمة البريد الدوائي، ليزيد عدد الشحنات الدوائية التي أوصلتها لمنازل المرضى عن 1.9 مليون شحنة دوائية، فيما أنقذ الإسعاف الجوي 3 أضعاف ممن أنقذهم في العام الماضي.

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