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الفنتازيا الآسيوية تجذب الأنظار في بوليفارد وورلد

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- بواسطة أيمن الوشواش - تجذب العروض الآسيوية المشوقة أنظار زوار منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض، ومنها عروض فنتازيا الباهرة المحملة بالثقافة الآسيوية والتي تأتي ضمن الخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية عدة.

وتتضمن الفعاليات عروضا تفاعلية تعكس ثقافة آسيا وتاريخها العريق، حيث تقام على مسرح بشكل يومي بدءا من الـ4:45 عصرا حتى 10:00 مساء، وبأوقات متفاوتة.

وصمم المسرح الذي تقام عليه العروض ليحاكي الهوية الآسيوية، حيث يتميز بموقعه أمام البحيرة الصناعية بمنطقة آسيا، حيث تنطلق من المسرح يوميا 6 عروض تاريخية متنوعة، تجذب زوار المنطقة، إلى جانب قرب مكان العروض من السوق العائم الذي يقدم تجارب تسويقية في المتاجر العشبية والأطعمة الشهية، إضافة إلى استعراض الفاكهة الآسيوية، لتنقل الزائر من قلب الرياض إلى وسط آسيا من أمام مسطح مائي يعكس جمالية المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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