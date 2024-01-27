الفنتازيا الآسيوية تجذب الأنظار في بوليفارد وورلد

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وتتضمن الفعاليات عروضا تفاعلية تعكس ثقافة آسيا وتاريخها العريق، حيث تقام على مسرح بشكل يومي بدءا من الـ4:45 عصرا حتى 10:00 مساء، وبأوقات متفاوتة.
وصمم المسرح الذي تقام عليه العروض ليحاكي الهوية الآسيوية، حيث يتميز بموقعه أمام البحيرة الصناعية بمنطقة آسيا، حيث تنطلق من المسرح يوميا 6 عروض تاريخية متنوعة، تجذب زوار المنطقة، إلى جانب قرب مكان العروض من السوق العائم الذي يقدم تجارب تسويقية في المتاجر العشبية والأطعمة الشهية، إضافة إلى استعراض الفاكهة الآسيوية، لتنقل الزائر من قلب الرياض إلى وسط آسيا من أمام مسطح مائي يعكس جمالية المنطقة.
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