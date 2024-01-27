حلي مبتكرة من نوى التمر بمهرجان قمم للفنون الأدائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في منطقة عسير، منصة لعرض إبداعات فنية ويدوية جذبت الكثير من الزوار لأجنحة المهرجان.

وقدم الحرفي عقيل المرهون أعمالا لفتت أنظار زوار المهرجان تمثلت في صناعة الحلي والأساور والقلائد والخواتم بطريقة مبتكرة تجمع بين نوى التمر وحبات اللؤلؤ.

وأشار إلى أنه اعتمد على فكرة مختلفة تمثلت في الجمع بين خيرات النخلة وخيرات البحر، وهما أبرز ما يميز الجزيرة العربية والخليج العربي بشكل عام منذ القدم.

وأكد أن المهرجان وفر له فرصة مهمة للالتقاء بالجمهور ومحبي اقتناء الأساور والخواتم، حيث أبدى الزوار إعجابهم بفكرة صناعة الحلي من نوى التمر.

ويعد مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية حدثا سنويا تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في منطقة عسير؛ لتعرف من خلاله المجتمع المحلي والسياح بعراقة الفنون الأدائية الجبلية محليا ودوليا، وترفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية بوصفه أحد القطاعات الثقافية الحيوية، وخلق فرص وظيفية للمواهب المحلية من أبناء المنطقة، وتعزيز حضور الفنون الأدائية بالمملكة على المستوى المحلي والعالمي، كما يجسد حرص الهيئة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.