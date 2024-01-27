شكرا لقرائتكم خبر العلا تحتضن أول مساحة عرض دائمة لمبادرات التصميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تستحضر ممارسات التصميم من جميع أنحاء العالم من خلال منظور المشاهد الطبيعية والثقافية في العلا، ويتكون المبنى من الزجاج، والخرسانة المصقولة، صمم بداخلة استديو مستوحى من المباني القديمة المكونة من الطوب المنقوش بأشكال هندسية على الواجهة، لتتخذ شكل أنماط منوعة تسمح بدخول الضوء والتهوية الطبيعية للمبنى ككل.
ويتضمن البرنامج الافتتاحي الذي يعقد ما بين 15 و17 فبراير المقبل، عروضا رئيسة وماستر كلاس وورش عمل وحلقات نقاش وجولات التصميم، تم إعدادها لتكون بمثابة سلسلة من النقاشات والحوارات الحيوية، كما يحتوي أيضا على معرض مورد: يحتفي من خلاله بالتصاميم الحديثة المستوحاة من العلا من الناحية الهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، وسيكون الحدث الأول ضمن برنامج المعارض المستمر، وسيتم افتتاحه من 15 فبراير ولغاية 1 يونيو 2024، ويستكشف المعرض أيضا الهوية البصرية لمساحة العلا للتصاميم التي صممها استديو كلارا سانشو ووكالة التصميم 29Letters من مدريد.
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