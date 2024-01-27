ترقية الميمان إلى رتبة لواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد عبدالمحسن الميمان بشرطة العاصمة المقدسة إلى رتبة لواء. وأكد اللواء الميمان أن هذه الثقة الملكية الكريمة تعد حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الوطن.

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