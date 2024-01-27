186 جولة لرصد التشوه البصري

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 186 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والمباني بوسط الدمام، لرصد التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة. وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 102 إنذار لتصحيح الملاحظات، وتم معالجة 31 بلاغاً، مؤكدةً استمرار حملاتها في مجال النظافة العامة لإزالة التشوهات البصرية، والحد من مخلفات البناء، لتصبح المدينة نظيفة وجميلة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.



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