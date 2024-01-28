تراند اليوم : هل أصبحت التجارة الإلكترونية بوابة للثراء السريع؟.. شاهد: مختص يُجيب

صحيفة الخليج 365: كشف مرزوق البريك مختص في التجارة الإلكترونية ، خلال لقاء مع برنامج " ياهلا" ، كيفية استخدام التجارة الإلكترونية لجمع المال ، وحقيقة تحولها إلى بوابة للثراء السريع .

وقال البريك خلال اللقاء : إن التجارة الإلكترونية من الموارد التي أصبحت اليوم تمكن كل شاب وفتاة بالعمل فيها .

وتابع: أصبح موضوع التجارة الإلكترونية منتشر في مجالات متعددة ، لهذا نحتاج المفهوم السليم للتجارة الإلكترونية ونحتاج من أصحاب الخبرة أن يتحدثون في مثل هذا المجال .

وواصل: التجارة الإلكترونية بوابة خير على كثير من الشباب ، أصبح في المملكة مجالا للشباب القدرة على دخول كل القطاعات بسهولة .

وأضاف: يجب التنبيه على أنه لا يمكن أن تدخل مجال التجارة الإلكترونية اليوم وتريد غدا تكون ثري هذا مفهوم يجب أن نغيره ، فمشروعات التجارة الإلكترونية مثل أي مشروع على أرض الواقع ، يحتاج تأسيس ورأس مال والتفرقة بين المجالات خاصة عند العمل على الإنترنت .

وأوضح: يجب قبل الدخول في التجارة الإلكترونية أن نعلم وش التوجه ثم نبدأ ، تعلم التجارة الإلكترونية وإذا تعلمتها راح تحصل خير منها .