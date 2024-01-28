صورة نادرة توثق تدريب أفراد سلاح الطيران الملكي السعودي في الستينيات

وثقت صورة نادرة، أفراد من سلاح الطيران الملكي السعودي في الستينيات الميلادية، أثناء تدريبهم على طائرة عسكرية. وظهر في الصورة، من اليمين وقوفاً، الطيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي كان آنذاك ضابطاً في سلاح الطيران، وفي المنتصف جلوساً اللواء طيار ركن الراحل عبدالعزيز بن خالد السديري، الذي كان آنذاك قائداً لسلاح الطيران. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد التقطت الصورة في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الرياض، في عام 1962. وتعد هذه الصورة من الصور النادرة التي توثق مراحل تطور سلاح الطيران الملكي السعودي، والتزامه بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

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