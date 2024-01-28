اخبار السعوديه

تراند اليوم : "شخصيتي تغيرت 180 درجة".. بالفيديو: السعودية "نورة الجبر" تروي قصة تعلمها رياضة الفروسية والرماية من على ظهر الخيل

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: روت الفارسة نورة الجبر قصة إتقانها الفروسية ومشاركاتها في البطولات الدولية، وكيف أصبحت مدربة معتمدة للرماية من على ظهر الخيل.

رياضة الفروسية

وقالت خلال لقاء لها مع قناة mbc:" البداية تكون صدفة ثم تجربة تتحول إلى شغف ثم التعلم الحقيقي"، مشيرة إلى أنها سافرت إلى الدول المجاورة وتعلمت مهارة ركوب الخيل والرماية على ظهر الخيل.

بطولات

وأضافت:"شاركت في بطولات محلية للرماية على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد، وشاركت كأول فارسة للمنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد في الأردن".

تعلم 4 أشياء

ولفتت إلى أن المعنى الحقيقي للفروسية هو تعلم 4 أشياء أساسية وهي :"ركوب الخيل والكر والفر بها والمطاعنة بالرماح، واستخدام السيف والرماية بالقوس".

تأثير

وحول تأثير رياضة الفروسية عليها قالت:" شخصيتي تغيرت 180 درجة، وارتفع عندي عامل الثقة بالنفس والشجاعة والاعتماد على النفس، ويصير الإنسان يشبه شخصية الخيل".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا