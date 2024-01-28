تراند اليوم : "شخصيتي تغيرت 180 درجة".. بالفيديو: السعودية "نورة الجبر" تروي قصة تعلمها رياضة الفروسية والرماية من على ظهر الخيل

صحيفة الخليج 365: روت الفارسة السعودية نورة الجبر قصة إتقانها رياضة الفروسية ومشاركاتها في البطولات الدولية، وكيف أصبحت مدربة معتمدة للرماية من على ظهر الخيل.

رياضة الفروسية

وقالت خلال لقاء لها مع قناة mbc:" البداية تكون صدفة ثم تجربة تتحول إلى شغف ثم التعلم الحقيقي"، مشيرة إلى أنها سافرت إلى الدول المجاورة وتعلمت مهارة ركوب الخيل والرماية على ظهر الخيل.

بطولات

وأضافت:"شاركت في بطولات محلية للرماية على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد، وشاركت كأول فارسة للمنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد في الأردن".

تعلم 4 أشياء

ولفتت إلى أن المعنى الحقيقي للفروسية هو تعلم 4 أشياء أساسية وهي :"ركوب الخيل والكر والفر بها والمطاعنة بالرماح، واستخدام السيف والرماية بالقوس".

تأثير

وحول تأثير رياضة الفروسية عليها قالت:" شخصيتي تغيرت 180 درجة، وارتفع عندي عامل الثقة بالنفس والشجاعة والاعتماد على النفس، ويصير الإنسان يشبه شخصية الخيل".