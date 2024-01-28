تراند اليوم : ‏بالفيديو.. مستشار قانوني : الزوج مُلزم فقط بتوفير الأكل الذي يتم تحضيره بالمنزل وغير ملزم بتوفيره جاهز من المطاعم

صحيفة الخليج 365: قال المستشار الشرعي والقانوني الدكتور " تركي الطيار " ، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "ياهلا " ، إن الزوج مُلزم فقط بتوفير الأكل الذي يتم تحضيره بالمنزل، وغير ملزم بتوفيره جاهز من المطاعم.

وأوضح الطيار : أنه تدفع نفقة لإحضار المأكولات إلى المنزل وتطبخ في المنزل ، مثال ذلك عندما تكون التكلفة الشهرية على الشخص في المأكل ألف ريال إذا وضعنا معها المطاعم تكون التكلفة ألفين ريال ، إذا الألف الزائد لا تجب عليك ، لأنها ليست ضرورية .

وتابع: ما يجب عليك هو ما يسد الحاجة ، ويقول الفقهاء أن الشريعة الإسلامية أتت على ثلاثة أمور (ضروريات - حاجيات - تحسينيات) .

واستكمل: أي شيء تحسيني نٌخرجه من النفقات ، فأي أب أو زوج يريد يدفعها زيادة لأولاده جزاه الله خير ويٌأجر عليه .

واستطرد: ولكن إذا ذهب إلى القضاء ليٌطالب بالزيادة لن يحكم له القضاء .