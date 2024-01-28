تراند اليوم : افتعلت الأزمة بسبب مطالبتنا بالمبلغ المتبقي ...طبيب التجميل " نادر صعب" يرد على ريهام سعيد ويكشف تفاصيل ما حدث بعد العملية

صحيفة الخليج 365: رد طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب على اتهام الإعلامية المصرية ريهام سعيد له بتشويه وجهها بعدما أجرى لها عملية تجميل منذ عدة أشهر. مشيرا إلى أنها افتعلت هذه الأزمة بسبب مطالبتها بالمبلغ المتبقي من تكلفة العملية. حسب قوله.

أصغرها 30 سنة

وقال الطبيب: "بدها أصغرها 30 سنة، وما بدها تورم أول يوم بعد العملية، هلا بس لما طلبنا منها مبلغ العملية طلعت عملت هالقصة بسبب الفلوس، وأنا جدا راضي عن النتيجة، ومن أجمل العمليات التي أجريت لشد الوجه خاصة عند ريهام سعيد".

إجراء العملية

وأشار إلى أنهما اتفقا على أن تدفع ريهام سعيد جزء من مبلغ العملية، وستقوم بعمل حملة دعائية للمستشفى، وقامت بالإمضاء على إقرار أن كل الصور والفيديوهات قبل وبعد العملية يمكن نشرها، لافتا إلى أنه تم إجراء العملية في شهر أبريل 2023.

نتيجة العملية

وأضاف:" ريهام سعيد لم تكن راضية عن شكلها قبل العملية، موضحة أنها تبدو عجوزة وهذأ أثر على عملها في المجال الفني"، لافتا إلى أنه قدم لها شرح مفصل عن عملية شد الوجه، وتمت العملية وكانت رائعة والنتيجة تجنن.

دعاية لكريمات

وأكمل:" بعد 3 أو 4 أشهر وجدت ريهام سعيد تظهر على قناة الشمس وتعمل دعاية كريمات وتغسل وجهها على الهواء وتضع الكريمات وتقول للناس أن الكريمات تشد الوجه". وواصل:" هي استغلت عملية التجميل للتسويق لكريمات".

عمليات سابقة

وأوضح أن ريهام سعيد أجرت عدة عمليات تجميل في أوقات سابقة، وقال:" ريهام عملت تجميل لشد الوجه وعمرها 37 سنة". وأضاف:" ولا طبيب قبل يعمل لها عملية شد الوجه، ولما عملت العملية، ثاني يوم خرجت من المستشفى وثالث يوم عادت إلى مصر".

شو الهدف

وتساءل :" ياست ريهام أنت شو هدفك تطلعي بعد 10 أشهر، تنشري صور ثاني يوم العملية". لافتا إلى أن مبلغ العملية 25 ألف دولار، ودفعت 10 آلاف، وكان عليها مبالغ لازم تدفعها، بس ما معها فلوس. حسب قوله.