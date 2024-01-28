تراند اليوم : بالفيديو.. "صيدلانية" تكشف عن أفضل الفيتامينات والمعادن والطريقة الصحيحة لاستخدامها

صحيفة الخليج 365: كشفت صيدلانية عن أفضل الفيتامينات والمعادن والطريقة الصحيحة لاستخدامها.

وقالت خلال مقطع فيديو:" من المهم تناول فيتامين d مع وجبة غنية بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والبيض والمكسرات لزيادة امتصاصة، ويفضل تناول الماغنسيوم قبل النوم بنصف ساعة لأنه يؤدي إلى استرخاء الجسم، وأفضل وقت لتناول فيتامين c في الصباح لأنه يعزز جهاز المناعة ويعطي طاقة".

وأضافت:" أوميغا 3 يتم تناوله مع وجبة غنية بالدهون لزيادة الامتصاص، ويتم تناول زينك قبل الأكل بساعة أو بعد تناول الأكل بساعتين، وأفضل وقت لتناول فيتامين الحديد في الصباح على معدة فارغة، وإذا كان يسبب للشخص ألم في المعدة فأفضل وقت لتناوله يكون بعد الطعام بشرط أن يكون الطعام خالي من الكالسيوم والكافين".