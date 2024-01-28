تراند اليوم : في أول ظهور بدون مكياج.. شاهد: الإعلامية "ريهام سعيد" تبكي على الهواء وتتوعد طبيب التجميل بعد العملية الفاشلة

صحيفة الخليج 365: علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مجدداً على إجرائها عملية التجميل الأخيرة، التي تحدثت عن فشلها الأيام الماضية، وجاء ذلك في أول ظهور لها بدون مكياج.

الاستوديو

وقالت ريهام خلال تصريحات تلفزيونية: أنا منقطعة عن ناس كتير أوي، ولازم أحط 13 كيلو مكياج عشان أنزل، وفي الاستوديو بنحط حاجة تدعم الوش ودي بفلوس كتير والقنوات بتأجرها ليّ.

التمثيل

وبكت ريهام، قائلة: حلمي التمثيل، ولو حد عاوزني في عمل هيقوله دي اتشوهت، كان في لحظات وحشة أوي، مشيرة: آخر مرة روحت للدكتور ملي فيلر عشان في حفرة جامدة عندي، بس أنا هدوب الفيلر وهتعرض على الطب الشرعي.

الحفر

وأكملت: في ناس كتير بتقول تستاهل عشان بتغير خلقة ربنا، موضحة أنها قررت إجراء عملية التجميل نظرًا لكبر سنها، مضيفة: أنا مكنتش هقول إني اتشوهت، مش حلو إن جمهوري يعرف أني اتشوهت، كنت بطلع على الهوا لابسة نضارة فاضية عشان تداري الحفر اللي في وشي.

سب

وتابعت: مكنتش قادرة أطلع هوا النهارده، بس طلعت احترامًا ليكم عشان قولتلكم هطلع لجمهوري عشان محدش يقلق عليّ، مشيرة: هرفع قضايا في مصر والعراق الإمارات، وستتضمن تشهير وسب وقذف وخروج عن المعايير الطبية.

ميزان

ولفتت: طول ما أنا حية أرزق، سأظل باحثة عن حقي وسأسترجعه، مبينة: أنا ست لوحدي مليش حد خالص، بس أنا هاخد حقي، كل ما بيتغلط فيّ بيكون في ميزان حسناتي.

ممثلة

وختمت: عمليات التجميل مش حاجة وحشة، وشنا رأس مالنا، بالبلدي أكل عيشنا بنعتمد عليه في كل حاجة، مينفعش ممثلة أو مذيعة مش حلوة أو باينة أنها كبيرة في السن، لأن أنتم كمان مبترحموش، موضحة: أنا مش هصلح اللي حصل فيّ إلا لما أتعرض على الطب الشرعي، وأنا عندي ثقة رهيبة في القضاء وربنا.