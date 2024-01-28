شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية متواصلة.. إحباط تهريب 650 كيلوجرامًا من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي نفس السياق، أحبطت الدوريات في قطاع الدائر بالمنطقة، تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. مخدر الشبو وفي محافظة جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه 2.9 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة. ترويج المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.