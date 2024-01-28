تراند اليوم : "شيء يقهر"… شاهد: مواطن يوثق أسوأ  شيء رآه داخل كبينة انتظار ركاب الحافلات بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن تصرف غير لائق لأحد الأشخاص قام بترك بقايا الطعام والقمامة داخل كبينة انتظار ركاب الحافلات في الرياض بعد الانتهاء من تناول وجبته.

وظهر المواطن في مقطع فيديو يقول إن أسوأ شيء شفته في الرياض اليوم عند كبينة انتظار الحافلات ثم عرض القمامة، وقال إنه رأى شخصا يتناول الطعام في هذا المكان فذهب لإحضار أغراضه وعندما عاد لاستقلال حافلة والعودة للمنزل رأى هذا المشهد.

وأضاف: والله انقهرت بعد رؤية هذا المشهد في المكان النظيف ثم عرض صناديق القمامة بجوار الكبينة، وعلق قائلا: هذه العينة مفروض تتمسح من الرياض.