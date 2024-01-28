شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra في السعودية.. جوال سامسونج الأسطوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra.. أقوي هواتف أندرويد من سامسونج بل أكثرها ذكاءً وذلك بفضل تقنية Galaxy AI، القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تزود الهاتف الرائد ببعض الميزات الرائعة والجديدة التي لم يتم إطلاقها في أي هاتف من قبل، لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra.



كما هو الحال في السنوات السابقة، يحمل هاتف Galaxy S24 Ultra شعلة حرق تشكيلة Galaxy Note التي قررت سامسونج وقف خط إنتاجها خلال السنوات الماضية، حيث يعد جالاكسي إس 24 ألترا، الطراز الوحيد في سلسلة S24 الذي يحتوي على قلم S Pen، والآن يتمتع بتصميم محسن أكثر ملاءمة للملحق الأيقوني.

مواصفات Galaxy S24 Ultra

التصميم: تبلغ أبعاده 79.0×162.3 × 8.6 مليمتر، يزن 233 جراما، يتمتع بواجهة زجاجية محمية بطيقة Gorilla Glass Armor، مع ظهر زجاجي محمي بـ Gorilla Glass Armor، مع إطار من التيتانيوم، يدعم الهاتف مقومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68 يمكنه البقاء تحت الماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الشاشة: بقياس 6.80 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع ، تبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.3: 9.

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3 المصنع بدقة 4 نانومتر من كوالكوم.

الذاكرة: بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت، و12 جيجابايت رام +1 تيرابايت.

نظام التشغيل: واجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

الكاميرا الخلفية: رئيسية (واسعة) بدقة 200 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية: بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

الاتصال: بشبكة الجيل الخامس 5G، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، شريحة اتصال مزدوجة SIM، واي فاي 7.

ميزات أخرى: قارئ بصمات الأصابع (مدمج تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مكبرات صوت استريو، دعم تجربة سطح المكتب Samsung DeX، و Wireless DeX، دعم القلم الالكتروني S Pen.



مميزات Galaxy S24 Ultra

- مساعد الدردشة لتغيير نغمة الرسائل النصية أو ترجمتها أو تدقيقها الإملائي قبل إرسالها.

- خدمة الترجمة المباشرة لترجمة المكالمات بـ 13 لغة أثناء المحادثة أو المكالمة.

- ضع دائرة للبحث، والتي تتيح لك بدء بحث جوجل عن أي كائن في الصورة بمجرد وضع دائرة حوله.

- مساعد الملاحظات لتلخيص الملفات وترجمتها وتنسيقها في تطبيق Samsung Notes وإنشاء أغلفة رقمية للملاحظات.

- التحرير التوليدي، والذي يتيح لك محرر جوجل السحري، لمعالجة الكائنات في الصور ونقلها.

- مساعدة النسخ في تطبيق التسجيل من سامسونج لتوفير النسخ وتلخيص المحادثات.



سعر Galaxy S24 Ultra في السعودية

يبلغ سعر Galaxy S24 Ultra في السعودية، حوالي 5.399 ريال سعودي، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في السعودية، مقابل سعر 5.399 ريال سعودي، للإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.

يأتي هاتف سامسونج S24 Ultra في السعودية، بسعر 5.899 ريال سعودي، للطراز بسعة 12 + 1 تيرابايت، جميع النسخ متاحة للحجز المسبق عبر موقع سامسونج في المملكة العربية السعودية مع عروض مغرية تشمل السماعات الالسلكية Galaxy Buds2 Pro، وحافظة Standing Grip، ودعم مجاني لخدمة Samsung Care‎+‎ لمدة عام.